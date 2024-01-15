Бушина Прасковья Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Бушин Павел Фролов
Рождение ребёнка
1852
Сын: Бушин Иван Павлов
Отец ребёнка: Бушин Павел Фролов
Рождение ребёнка
1855
Сын: Бушин Андрей Павлов
Отец ребёнка: Бушин Павел Фролов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бушин Павел Фролов
Смерть
После 1858