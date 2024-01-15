Бушина Прасковья Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушина Прасковья Мартынова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бушин Григорий Павлов

Отец ребёнка: Бушин Павел Фролов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Бушин Иван Павлов

Отец ребёнка: Бушин Павел Фролов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Бушин Андрей Павлов

Отец ребёнка: Бушин Павел Фролов

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушин Павел Фролов

Смерть
После 1858
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