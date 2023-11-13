Попова Наталья Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова Наталья Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1844

Отец: Романов Егор Антонович

Мать: Романова Степанида Егоровна

Рождение ребёнка
01.01.1873

Дочь: Попова Вера Клементовна

Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович

Рождение ребёнка
01.01.1889

Сын: Попов Михаил Клементович

Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович

Рождение ребёнка
10.09.1893

Сын: Попов Василий Клементович

Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Егор Клементович

Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Попова Васса Клементовна

Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Клемент Вукович

Смерть
Неизвестно
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