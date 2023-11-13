Попова Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1844
Рождение ребёнка
01.01.1873
Дочь: Попова Вера Клементовна
Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович
Рождение ребёнка
01.01.1889
Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович
Рождение ребёнка
10.09.1893
Сын: Попов Василий Клементович
Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Попова Васса Клементовна
Отец ребёнка: Попов Клемент Вукович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно