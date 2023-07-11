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Гусаков Павел Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1882 ст.

Отец: Гусаков Тимофей

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1908 ст.

Жена: Гусакова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.

Сын: Гусаков Иван Павлович

Мать ребёнка: Гусакова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.

Дочь: Гусакова Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Гусакова Дарья Филипповна

Рождение ребёнка
24.05.1914 ст.

Сын: Гусаков Иван Павлович

Мать ребёнка: Гусакова Дарья Филипповна

Смерть
Неизвестно