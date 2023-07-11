Гусаков Павел Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1882 ст.
Отец: Гусаков Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
20.12.1908 ст.
Мать ребёнка: Гусакова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
16.03.1911 ст.
Дочь: Гусакова Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Гусакова Дарья Филипповна
Рождение ребёнка
24.05.1914 ст.
Мать ребёнка: Гусакова Дарья Филипповна
Смерть
Неизвестно