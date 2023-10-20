Чиненкова (Новикова) Раиса Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чиненкова (Новикова) Раиса Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Новиков Павел Елисеевич

Мать: Новикова Павла Александровна

Рождение ребёнка
01.06.1955

Дочь: Чиненкова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Чиненков Сергей Финиестович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чиненков Сергей Финиестович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Финкель Елена Сергеевна

Отец ребёнка: Чиненков Сергей Финиестович

Смерть
1992
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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