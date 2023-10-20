Чиненкова (Новикова) Раиса Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Рождение ребёнка
01.06.1955
Дочь: Чиненкова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Чиненков Сергей Финиестович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Финкель Елена Сергеевна
Отец ребёнка: Чиненков Сергей Финиестович
Смерть
1992
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область