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Груздева Екатерина Даниловна

Место рождения

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд

Дата рождения

1825

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Данила Макарович

Мать: Мария

Ульяновка, Завражная волость, Макарьевский уезд
Бракосочетание
16.06.1850

Муж: Груздев Анисим Тихонович

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Матрена Анисимовна

Отец ребёнка: Груздев Анисим Тихонович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Груздев Матвей Анисимович

Отец ребёнка: Груздев Анисим Тихонович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.11.1857

Сын: Груздев Александр Анисимович

Отец ребёнка: Груздев Анисим Тихонович

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно