Груздева Екатерина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1825
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Данила Макарович
Мать: Мария
Бракосочетание
16.06.1850
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Матрена Анисимовна
Отец ребёнка: Груздев Анисим Тихонович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Груздев Матвей Анисимович
Отец ребёнка: Груздев Анисим Тихонович
Рождение ребёнка
23.11.1857
Сын: Груздев Александр Анисимович
Отец ребёнка: Груздев Анисим Тихонович
Работа или профессия
Неизвестно