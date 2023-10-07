Шнейдер Алексей Генрихович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.04.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1964
Отец: Шнейдер Генрих
Мать: Шнейдер Ирина
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Шнейдер Элеонора
Мать ребёнка: Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна
Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1985
Дочь: Шнейдер-Пальчик Элеонора Алексеевна
Мать ребёнка: Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна
Рождение ребёнка
24.01.1987
Дочь: Шнейдер -Моргунова Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1991
Сын: Шнейдер Генрих Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнейдер 🤭
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шнейдер 😁