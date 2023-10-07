Шнейдер Алексей Генрихович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШнейдер Алексей Генрихович

Шнейдер Алексей Генрихович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.04.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЭШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1964

Отец: Шнейдер Генрих

Мать: Шнейдер Ирина

Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Шнейдер Элеонора

Мать ребёнка: Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна

Звенигород, Звенигород, Московская область
Рождение ребёнка
19.06.1985

Дочь: Шнейдер-Пальчик Элеонора Алексеевна

Мать ребёнка: Барычева -Шнейдер Маргарита Евгеньевна

Рождение ребёнка
24.01.1987

Дочь: Шнейдер -Моргунова Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1991

Сын: Шнейдер Генрих Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнейдер 🤭

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шнейдер 😁

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close