Мургина (Казьмина) Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мургина (Казьмина) Зинаида

Место рождения

Россия, село Васильевка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Казьмин Василий

Мать: Казьмина Фёкла

Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
13.07.1948

Сын: Мургин Николай

Отец ребёнка: Мургин Александр Родинович

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
12.01.1952

Сын: Мургин Сергей

Отец ребёнка: Мургин Александр Родинович

Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тараканова Ольга

Отец ребёнка: Мургин Александр Родинович

Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мургин Александр Родинович

Смерть
Неизвестно
Россия, село Васильевка