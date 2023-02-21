Мургина (Казьмина) Зинаида
Место рожденияРоссия, село Васильевка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Казьмин Василий
Мать: Казьмина Фёкла
Россия, село Васильевка
Рождение ребёнка
13.07.1948
Сын: Мургин Николай
Отец ребёнка: Мургин Александр Родинович
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
12.01.1952
Сын: Мургин Сергей
Отец ребёнка: Мургин Александр Родинович
Россия, Северодвинск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тараканова Ольга
Отец ребёнка: Мургин Александр Родинович
Россия, Северодвинск
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия, село Васильевка