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Козлов Степан Игнатович

Место рождения

Тангачи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1921

Дата смерти

12.04.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Тангачи, Лаишевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
12.04.1945