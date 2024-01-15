Колесников Сергей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолесников Сергей Иванович

Колесников Сергей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1749

Дата смерти

1802

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1742 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1766

Сын: Колесников Яков Сергеевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 23.06.1794
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Из Усть-Заостровской волости Ачаирского форпоста
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колесникова Варвара Матвеевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
1802
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