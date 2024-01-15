Колесников Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
Дата смерти1802
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1766
Сын: Колесников Яков Сергеевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 23.06.1794
Из Усть-Заостровской волости Ачаирского форпоста
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1802