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Сорокин Матвей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

17.10.1861

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805

Отец: Сорокин Михаил Трофимович

Мать: не указана

Бракосочетание
26.04.1825

Жена: Сорокина Анисья Силантьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
25.02.1828

Сын: Сорокин Фёдор Матвеевич

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.03.1832

Дочь: Башкирова Матрёна Матвеевна

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Сын: Сорокин Василий Матвеевич

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Сын: Сорокин Иван Матвеевич

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна

Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Прасковья Матвеевна

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Калинина Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
17.10.1861
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
01.11.1861
Тольятти, Тольятти, Самарская область