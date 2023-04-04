Сорокин Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1805
Дата смерти17.10.1861
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1805
Отец: Сорокин Михаил Трофимович
Мать: не указана
Бракосочетание
26.04.1825
Рождение ребёнка
25.02.1828
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна
Рождение ребёнка
28.03.1832
Дочь: Башкирова Матрёна Матвеевна
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна
Рождение ребёнка
Около 1837
Сын: Сорокин Василий Матвеевич
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Прасковья Матвеевна
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Калинина Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Сорокина Анисья Силантьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.10.1861
Похороны
01.11.1861