Можаев Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1953
Дата смерти26.05.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.10.1979
Сын: Можаев Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Можаева Елена Константиновна
Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.?
Мать ребёнка: Можаева Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.05.2009