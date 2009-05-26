Можаев Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Можаев Сергей Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1953

Дата смерти

26.05.2009

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.10.1979

Сын: Можаев Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Можаева Елена Константиновна

Енисейск, город Енисейск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.07.?

Сын: Можаев Павел Сергеевич

Мать ребёнка: Можаева Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Можаева Елена Константиновна

Смерть
26.05.2009