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Екатерина Маркова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1888

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1888

Отец: Марк Ермолаев

Мать: Афанасия Алексеева

Рождение ребёнка
30.08.1889

Сын: Катышев Михаил Титович

Отец ребёнка: Катышев Тит Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Катышев Тит Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1938
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