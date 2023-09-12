Екатерина Маркова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.11.1888
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1888
Отец: Марк Ермолаев
Мать: Афанасия Алексеева
Рождение ребёнка
30.08.1889
Отец ребёнка: Катышев Тит Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Катышев Тит Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
После 1938