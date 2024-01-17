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Шархунова Лилия Васильевна
Шархунова Лилия Васильевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.05.1975
Пол
Женский
Отец
Платонов Василий Лаврентьевич
1950 г.р.
Мать
Платонова Валентина Ероговна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1975
Отец:
Платонов Василий Лаврентьевич
Мать:
Платонова Валентина Ероговна
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