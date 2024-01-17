Шархунова Лилия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шархунова Лилия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.05.1975

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1975

Отец: Платонов Василий Лаврентьевич

Мать: Платонова Валентина Ероговна

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