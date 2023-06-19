Прядкина (Касимова) Елена
Место рождения
Дата рождения02.05.1898
Дата смерти17.09.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1898
Отец: Касимов Александр
Мать: Касимова Прасковья
Рождение ребёнка
20.01.1918
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Прядкин Михаил
Бракосочетание
1918
Муж: Прядкин Михаил
Рождение ребёнка
09.05.1922
Сын: Прядкин Павел
Отец ребёнка: Прядкин Михаил
Рождение ребёнка
21.02.1925
Сын: Прядкин Михаил
Отец ребёнка: Прядкин Михаил
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Прядкин Михаил
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Михайловна
Отец ребёнка: Прядкин Михаил
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.09.1990
умерла в 93 года?