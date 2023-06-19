Прядкина (Касимова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прядкина (Касимова) Елена

Место рождения

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

02.05.1898

Дата смерти

17.09.1990

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1898

Отец: Касимов Александр

Мать: Касимова Прасковья

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.01.1918

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Прядкин Михаил

Бракосочетание
1918

Муж: Прядкин Михаил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
09.05.1922

Сын: Прядкин Павел

Отец ребёнка: Прядкин Михаил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
21.02.1925

Сын: Прядкин Михаил

Отец ребёнка: Прядкин Михаил

Бекешевская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Прядкин Михаил

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Михайловна

Отец ребёнка: Прядкин Михаил

Место жительства
Неизвестно
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
Смерть
17.09.1990
Усть-Джегута, Усть-Джегутинский муниципальный район, Карачаево-Черкесская Республика
умерла в 93 года?