Соловьев Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения09.11.1905 ст.
Дата смерти02.02.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905 ст.
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев Соловьев и жена его Пелагiя Яфимова, оба православные. Восприемник того же дома запасной ефрейтор Николай Васильев Соловьев. (МК 230,11,1415/14, л... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.02.1945
Цветково, Гурьевский район, Калининградская область
Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Кенигсберский окр., Кенигсбергский р-н, д. Оттелинхоф (ЦАМО ф58, оп18003, д308). Перезахоронен из Оттелинхоф: Россия, Калининградская обл., Гурьевский р... Показать все