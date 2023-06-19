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Соловьев Александр Михайлович

Место рождения

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

09.11.1905 ст.

Дата смерти

02.02.1945

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1905 ст.

Отец: Соловьев Михаил Васильевич

Мать: Соловьёва Пелагея Яфимовна

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Родители: деревни Берелева крестьянин Михаил Васильев Соловьев и жена его Пелагiя Яфимова, оба православные. Восприемник того же дома запасной ефрейтор Николай Васильев Соловьев. (МК 230,11,1415/14, л... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Надежда Васильевна

Берелево, Брейтовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
02.02.1945
Цветково, Гурьевский район, Калининградская область
Первичное место захоронения: Восточная Пруссия, Кенигсберский окр., Кенигсбергский р-н, д. Оттелинхоф (ЦАМО ф58, оп18003, д308). Перезахоронен из Оттелинхоф: Россия, Калининградская обл., Гурьевский р... Показать все