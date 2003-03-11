Гимадиев Абзалетин Шигапович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гимадиев Абзалетин Шигапович

Место рождения

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

26.11.1926

Дата смерти

11.03.2003

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

1953 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926

Отец: Гимадеев Шигап

Мать: Гимадиева Минникамал Махмутовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.10.1953

Сын: Гимадиев Рафаэль Абзалович

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Рождение ребёнка
07.02.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
?.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.02.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.05.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1962

Сын: Гимадиев Рустам Абзалович

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.12.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Рауза Гарифовна

Старый Студенец, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Военная награда
Неизвестно
Гимадиев Абзал Шигапович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ст. Студенец. Юбилейная картотека
Смерть
11.03.2003
с.Новый Студенец Буинского р-на
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