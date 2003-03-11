Гимадиев Абзалетин Шигапович
Место рождения
Дата рождения26.11.1926
Дата смерти11.03.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1926
Отец: Гимадеев Шигап
Рождение ребёнка
08.10.1953
Сын: Гимадиев Рафаэль Абзалович
Мать ребёнка: Рауза Гарифовна
Рождение ребёнка
07.02.1955
Рождение ребёнка
?.06.1956
Рождение ребёнка
15.12.1958
Рождение ребёнка
20.02.1960
Рождение ребёнка
05.05.1960
Рождение ребёнка
1962
Сын: Гимадиев Рустам Абзалович
Мать ребёнка: Рауза Гарифовна
Рождение ребёнка
25.12.1964
Военная награда
Неизвестно
Гимадиев Абзал Шигапович. Орден Отечественной войны II степени __.__.1926 Татарская АССР, Буинский р-н, д. Ст. Студенец. Юбилейная картотека
Смерть
11.03.2003
с.Новый Студенец Буинского р-на