Борщёв Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБорщёв Николай Иванович

Борщёв Николай Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1942 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борщёва Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Староватова Людмила Николаевна

Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна

Рождение ребёнка
21.05.1942

Дочь: Пустовалова Маргарита Николаевна

Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.