Борщёв Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борщёва Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Староватова Людмила Николаевна
Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна
Рождение ребёнка
21.05.1942
Дочь: Пустовалова Маргарита Николаевна
Мать ребёнка: Борщёва Клавдия Парфентьевна
Смерть
Неизвестно