Wrede af Elimä Rabbe Fabian
Место рожденияHelsinki, Finland
Дата рождения23.04.1882
Дата смерти29.06.1957
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Helsinki, Finland
Бракосочетание
10.08.1909
Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Rabbe Fabian Wrede af Elimä
Работа или профессия
Неизвестно
Häradshövding
Смерть
29.06.1957
Anjala, Finland