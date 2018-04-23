Wrede af Elimä Rabbe Fabian — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиWrede af Elimä Rabbe Fabian

Wrede af Elimä Rabbe Fabian

Место рождения

Helsinki, Finland

Дата рождения

23.04.1882

Дата смерти

29.06.1957

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Helsinki, Finland
Бракосочетание
10.08.1909

Жена: Wrede Af Elimä Laelia Aline

Выборг, Выборгский муниципальный район, Ленинградская область
Супруг(-а): Rabbe Fabian Wrede af Elimä
Работа или профессия
Неизвестно
Häradshövding
Смерть
29.06.1957
Anjala, Finland