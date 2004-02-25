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Бондаренко Юлия Михайловна
Бондаренко Юлия Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.2004
Пол
Женский
Отец
Бондаренко Михаил Васильевич
1979 г.р.
Мать
Бондаренко (Клышпач) Вера Павловна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.2004
Отец:
Бондаренко Михаил Васильевич
Мать:
Бондаренко Вера Павловна
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