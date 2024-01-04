Новиков Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения10.06.1961
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961
Отец: Новиков Николай Мифодьевич
Мать: Новикова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1984
Дочь: Шадышкова Ксения Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
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