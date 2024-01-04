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Новиков Александр Николаевич

Место рождения

Отар, Кордайский район, Жамбылская область

Дата рождения

10.06.1961

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1937 г.р.

Дети

1984 г.р.
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ЗН
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Место
Комментарий
Рождение
10.06.1961

Отец: Новиков Николай Мифодьевич

Мать: Новикова Анна Ивановна

Отар, Кордайский район, Жамбылская область
Рождение ребёнка
24.01.1984

Дочь: Шадышкова Ксения Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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