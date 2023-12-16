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Леонтьев Иван Павловичь

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

По данным ЗАГС на момент рождения дочери Екатерины в 1936 году, Ивану был 31 год Колхозник
Рождение ребёнка
05.12.1936

Дочь: Хребтова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Леонтьева Ворвара Петровна

Боровиково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно
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