Леонтьев Иван Павловичь
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
По данным ЗАГС на момент рождения дочери Екатерины в 1936 году, Ивану был 31 год Колхозник
Рождение ребёнка
05.12.1936
Дочь: Хребтова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Леонтьева Ворвара Петровна
Боровиково, Павловский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно