Зворыгина (Берегалова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1898
Дата смерти20.08.1962
ПолЖенский
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1898
Отец: Берегалов Алексей Васильевич
Мать: Берегалова Агрофена
Рождение ребёнка
07.10.1923
Дочь: Маклакова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
22.01.1933
Сын: Зворыгин Леонид Васильевич
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
10.01.1938
Дочь: Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зворыгин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.08.1962