Зворыгина (Берегалова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зворыгина (Берегалова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1898

Дата смерти

20.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1898

Отец: Берегалов Алексей Васильевич

Мать: Берегалова Агрофена

Рождение ребёнка
07.10.1923

Дочь: Маклакова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
22.01.1933

Сын: Зворыгин Леонид Васильевич

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
10.01.1938

Дочь: Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зворыгин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Зворыгин Василий Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зворыгин Василий Андреевич

Смерть
20.08.1962