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Жуков Георгий Матвеевич

Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

19.08.1915

Дата смерти

19.08.1965

Пол

Мужской

Добавил:

AG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915

Отец: Жуков Матвей Сергеевич

Мать: Жукова Ксения Алексеевна

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Кубанский казак. Воевал в ВОВ. Было 3 ордена славы: 1-й, 2-й, 3-й степени. Медаль за отвагу. Был ранен в руку и пуля в легких (2 мм от сердца)
Рождение ребёнка
13.12.1940

Сын: Жуков Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
02.12.1942

Дочь: Малахова Мария Георгиевна

Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна

Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.1947

Дочь: Жукова Елена Георгиевна

Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна

Рождение ребёнка
06.12.1950

Сын: Жуков Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна

Смерть
19.08.1965