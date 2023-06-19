Жуков Георгий Матвеевич
Место рождения
Дата рождения19.08.1915
Дата смерти19.08.1965
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1915
Отец: Жуков Матвей Сергеевич
Мать: Жукова Ксения Алексеевна
Кубанский казак. Воевал в ВОВ. Было 3 ордена славы: 1-й, 2-й, 3-й степени. Медаль за отвагу. Был ранен в руку и пуля в легких (2 мм от сердца)
Рождение ребёнка
13.12.1940
Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
02.12.1942
Дочь: Малахова Мария Георгиевна
Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна
Новая Жизнь, Будённовский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
23.05.1947
Дочь: Жукова Елена Георгиевна
Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
06.12.1950
Сын: Жуков Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Жукова Дарья Федоровна
Смерть
19.08.1965