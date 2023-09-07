Кряжов Олег Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.10.1966
ПолМужской
Отец
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Мать
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Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1966
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.09.1993
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности