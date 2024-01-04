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Карелин Лев Алексеевич

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

15.10.1939

Дата смерти

01.04.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1935 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1961

Сын: Карелин Сергей Львович

Мать ребёнка: Карелина Миля Илларионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.08.1961

Дочь: Боброва Ольга Львовна

Мать ребёнка: Карелина Миля Илларионовна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Карелина Миля Илларионовна

Смерть
01.04.1982
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