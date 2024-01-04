Карелин Лев Алексеевич
Место рождения
Дата рождения15.10.1939
Дата смерти01.04.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.08.1961
Мать ребёнка: Карелина Миля Илларионовна
Рождение ребёнка
22.08.1961
Дочь: Боброва Ольга Львовна
Мать ребёнка: Карелина Миля Илларионовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.04.1982