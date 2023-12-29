Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна
Место рождениясело Каратерек, Урлютюбский район, Павлодарская область, Казахстан
Дата рождения22.01.1939
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1939
Отец: Жоров Андрей Исааков
Мать: Жорова Анна Никифоровна
село Каратерек, Урлютюбский район, Павлодарская область, Казахстан
По рассказам Спициной (Жоровой) Фёклы Андреевны, она родилась в Казахстане, село Каратерек. Однако с местом рождения в документах путаница. В свидетельстве о рождении указано - с. Джамбул В свидетельс... Показать все
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Место жительства
1955
Откуда: д. Орловка Куда: РП Чистоозёрное Перехала к брату, Фёдору.
Бракосочетание
1958
Место жительства
1958
Откуда: с. Соколовка Куда: РП Чистоозёрное
Место жительства
Около 1958
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: с. Соколовка Сразу после свадьбы.
Рождение ребёнка
22.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Проценко Дмитрий Андреевич
Место жительства
Между 1962 и 1965
Откуда: г. Белореченск Куда: РП Чистоозёрное
Место жительства
Между 1962 и 1965
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: г. Белореченск
Образование
Между 1965 и 1967
Образовательное учреждение: Курсы парикмахеров Специальность: Парикмахер
Место жительства
Между 1965 и 1967
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: г. Новосибирск
Рождение ребёнка
08.01.1967
Дочь: Моржова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Спицин Николай Николаевич
Развод
03.08.1967
Бракосочетание
14.08.1967
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно