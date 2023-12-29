Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спицина (Жорова) Фёкла Андреевна

Место рождения

село Каратерек, Урлютюбский район, Павлодарская область, Казахстан

Дата рождения

22.01.1939

Пол

Женский

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1939

Отец: Жоров Андрей Исааков

Мать: Жорова Анна Никифоровна

село Каратерек, Урлютюбский район, Павлодарская область, Казахстан
По рассказам Спициной (Жоровой) Фёклы Андреевны, она родилась в Казахстане, село Каратерек. Однако с местом рождения в документах путаница. В свидетельстве о рождении указано - с. Джамбул В свидетельс... Показать все
Место жительства
Между 1939 и 1940
Откуда: с. Каратерек Куда: д. Орловка
Место жительства
1955
Откуда: д. Орловка Куда: РП Чистоозёрное Перехала к брату, Фёдору.
Бракосочетание
1958

Муж: Проценко Дмитрий Андреевич

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
1958
Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Откуда: с. Соколовка Куда: РП Чистоозёрное
Место жительства
Около 1958
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: с. Соколовка Сразу после свадьбы.
Рождение ребёнка
22.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Проценко Дмитрий Андреевич

Чистоозерное, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Между 1962 и 1965
Откуда: г. Белореченск Куда: РП Чистоозёрное
Место жительства
Между 1962 и 1965
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: г. Белореченск
Образование
Между 1965 и 1967
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Образовательное учреждение: Курсы парикмахеров Специальность: Парикмахер
Место жительства
Между 1965 и 1967
Откуда: РП Чистоозёрное Куда: г. Новосибирск
Рождение ребёнка
08.01.1967

Дочь: Моржова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Спицин Николай Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
03.08.1967

Муж: Проценко Дмитрий Андреевич

Бракосочетание
14.08.1967

Муж: Спицин Николай Николаевич

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Работа или профессия
Неизвестно
Парикмахер
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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