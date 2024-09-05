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Ширшов Афанасий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ширшова Наталия Антонова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
11.06.1911 ст.

Сын: Ширшов Елисей Афанасьев

Мать ребёнка: Ширшова Наталия Антонова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Афанасий Иванов Ширшев и законна жена его Наталия Антонова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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