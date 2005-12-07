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Артемов Никита Владимирович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.12.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.2005

Отец: Артемов Владимир Григорьевич

Мать: Игонина Марина Михайловна

Москва, город федерального значения Москва