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Romanov of Russia (Романов), Grandduke Константин Николаевич

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

09.09.1827

Дата смерти

29.01.1892

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1827

Отец: Романов, Emperor Of All The Russia Николай I Павлович

Мать: Von Preußen Александра Федоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
26.09.1827
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Duke of Russia, Vicekonge Af Polen, Storfurste, Grand Duke Konstantin Nikolayevich of Russia
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Pavlovsk Palace
Смерть
29.01.1892
Павловск, Царскосельский уезд
Похороны
30.01.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петропавловская крепость