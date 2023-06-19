Romanov of Russia (Романов), Grandduke Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1827
Дата смерти29.01.1892
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1827
Крещение
26.09.1827
Работа или профессия
Неизвестно
Grand Duke of Russia, Vicekonge Af Polen, Storfurste, Grand Duke Konstantin Nikolayevich of Russia
Место жительства
Неизвестно
Pavlovsk Palace
Смерть
29.01.1892
Павловск, Царскосельский уезд
Похороны
30.01.1892
Петропавловская крепость