Егор Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Николай Сергеевич
Мать: Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Артамон Егорович
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Егоровна
Мать ребёнка: Федосья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федосья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно