Егор Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгор Николаевич

Егор Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Николай Сергеевич

Мать: Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Артамон Егорович

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Егоровна

Мать ребёнка: Федосья Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федосья Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Березник деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close