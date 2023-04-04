Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.05.1805

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1805

Отец: Поливанов Николай Петрович

Мать: Мария Васильевна