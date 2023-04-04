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Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна
Гладкова (Поливанова) Софья Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.05.1805
Пол
Женский
Отец
Поливанов Николай Петрович
1771 г.р.
Мать
(Грушецкая) Мария Васильевна
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
20.05.1805
Отец:
Поливанов Николай Петрович
Мать:
Мария Васильевна
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