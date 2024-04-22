Гордюшев Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Гордюшев Алексей
Бракосочетание
Около 1881
Рождение ребёнка
1882
Сын: Гордюшев Николай Александрович
Мать ребёнка: Гордюшева Юлия Михайловна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Гордюшева Людмила Александровна
Мать ребёнка: Гордюшева Юлия Михайловна
Смерть
Неизвестно