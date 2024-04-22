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Гордюшев Александр Алексеевич

Место рождения

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Гордюшев Алексей

Мать: Гордюшева Елизавета Александровна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1881

Жена: Гордюшева Юлия Михайловна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Гордюшев Николай Александрович

Мать ребёнка: Гордюшева Юлия Михайловна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Гордюшева Людмила Александровна

Мать ребёнка: Гордюшева Юлия Михайловна

Помельниково, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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