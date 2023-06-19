Верещагин (раскольник до 11.10.1881) Федор Ефимович
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Бракосочетание
08.11.1882
Рождение ребёнка
10.10.1884
Дочь: Евпраксия Федоровна
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Рождение ребёнка
07.01.1893
Сын: Верещагин Павел Федорович
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Рождение ребёнка
20.01.1895
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Рождение ребёнка
23.12.1896
Дочь: Татьяна Федоровна
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Рождение ребёнка
15.04.1899
Сын: Верещагин Георгий Федорович
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Рождение ребёнка
24.03.1901
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Рождение ребёнка
02.06.1903
Сын: Верещагин Вов Федор Федорович
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Рождение ребёнка
27.10.1906
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина
Смерть
Неизвестно