Верещагин (раскольник до 11.10.1881) Федор Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верещагин (раскольник до 11.10.1881) Федор Ефимович

Место рождения

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Верещагин Ефим Матвеевич

Мать: Верещагина Агафья Ивановна

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
08.11.1882

Жена: Верещагина Евдокия Калинина

Рождение ребёнка
10.10.1884

Дочь: Евпраксия Федоровна

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
07.01.1893

Сын: Верещагин Павел Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1895

Сын: Верещагин Иван Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
23.12.1896

Дочь: Татьяна Федоровна

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
15.04.1899

Сын: Верещагин Георгий Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.03.1901

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
02.06.1903

Сын: Верещагин Вов Федор Федорович

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.10.1906

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Верещагина Евдокия Калинина

Александровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно