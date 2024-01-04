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Безгодкова Варвара Конанова

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

04.12.1805

Дата смерти

02.09.1808

Пол

Женский

Отец

1786 г.р.

Мать

Вычислено 1786 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1805

Отец: Безгодков Конан Федоров

Мать: Безгодкова Агафья

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
28 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834, д.Ожогина, л. 117 об. – 118 3.12.1805 Тобольск 156 15 1149 1805 МК Камышевское
Смерть
02.09.1808
Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
Деревни Ожогиной у крестьянина Конана Безгодкова дочь Варвара 2 лет. Тобольск 156 15 1152 1808 МК Камышевское
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