Безгодкова Варвара Конанова
Место рождения
Дата рождения04.12.1805
Дата смерти02.09.1808
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
04.12.1805
Отец: Безгодков Конан Федоров
Мать: Безгодкова Агафья
28 лет в 1834 году ГАТО (Тобольск). 154-8-490. РС Шатровской волости 1834, д.Ожогина, л. 117 об. – 118 3.12.1805 Тобольск 156 15 1149 1805 МК Камышевское
Смерть
02.09.1808
Деревни Ожогиной у крестьянина Конана Безгодкова дочь Варвара 2 лет. Тобольск 156 15 1152 1808 МК Камышевское