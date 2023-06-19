Пантюхина (Лошкина) Татьяна (мл) Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пантюхина (Лошкина) Татьяна (мл) Леонтьева

Место рождения

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Около 1715 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
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Место
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Рождение
Около 1735

Отец: Лошкин Леонтий Андреев

Мать: не указана

Ходыревской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
поч. Градобоевской, Ухтымский десяток, Архангельская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1762