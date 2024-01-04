Тихонов Осип Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1851
Дата смерти29.06.1893
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851
Отец: Тихонов Алексей Семенович
Мать: Тихонова Анна Ивановна
Бракосочетание
22.04.1871
Жена: Тихонова Анна Ивановна
невеста почему то записана как Михайловна; обоим 19 лет; у обоих первый брак
Рождение ребёнка
19.07.1876
Дочь: Шуенкова Олимпиада Осиповна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1878
Дочь: Киляшева Матрона Осиповна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
18.10.1880
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.02.1883
Дочь: Кочнева Евдокия Осиповна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
04.01.1885
Дочь: Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Осиповна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Осиповна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна
Смерть
29.06.1893
от чахотки