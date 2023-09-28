Трубицын Алексей Епифанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трубицын Алексей Епифанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: Трубицын Епифан Агеев

Мать: Трубицына Стефанида Игнатова

Рождение ребёнка
1735

Сын: Трубицын Василий Алексеев

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трубицына Екатерина

Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно
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