Трубицын Алексей Епифанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Рождение ребёнка
1735
Сын: Трубицын Василий Алексеев
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трубицына Екатерина
Место жительства
Неизвестно
Стрелец, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Село Нижний Стрелец
Смерть
Неизвестно