Шутова (Костарева) Юлия Владимировна
Место рожденияНижнеудинск, Иркутская область, Russia (Россия)
Дата рождения18.10.1978
Дата смерти05.10.2020
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1978
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Нижнеудинск, Иркутская область, Russia (Россия)
Смерть
05.10.2020
Нижнеудинск, Иркутская область, Russia (Россия)