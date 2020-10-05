Шутова (Костарева) Юлия Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова (Костарева) Юлия Владимировна

Место рождения

Нижнеудинск, Иркутская область, Russia (Россия)

Дата рождения

18.10.1978

Дата смерти

05.10.2020

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1978

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Нижнеудинск, Иркутская область, Russia (Россия)
Смерть
05.10.2020
Нижнеудинск, Иркутская область, Russia (Россия)