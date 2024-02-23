Быков Яков Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: Быков Макар
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Неизвестно Яковлевна
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1898
Сын: Быков Петр Яковлевич
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
1911
Сын: Быков Неизвестно Яковлевич
Мать ребёнка: Неизвестно
Рождение ребёнка
08.11.1924
Дочь: Носкова Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Быкова Александра Федоровна
Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Неизвестно
Смерть
Неизвестно