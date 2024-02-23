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Быков Яков Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Быков Макар

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Неизвестно Яковлевна

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1898

Сын: Быков Петр Яковлевич

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
1911

Сын: Быков Неизвестно Яковлевич

Мать ребёнка: Неизвестно

Рождение ребёнка
08.11.1924

Дочь: Носкова Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Быкова Александра Федоровна

Ахлыстино, Кушнаренковский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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