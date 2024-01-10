Шарипов Аббяс — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарипов Аббяс

Место рождения

с. Трехозерки Краснооктябрьский район

Дата рождения

1906

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Аббясов Тагир Аббясович

Мать ребёнка: не указана

с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Военная награда
Неизвестно
Шарыпов Аббес Шарыпович Ефрейтор, __.__.1906 Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н, д. Трех-Озер. Сводная картотека Перечень наград 02.09.1943 Медаль «За боевые заслуги» 21.10.1944 Медаль «За отвагу»
Шарипов Аббес Шарипович Медаль «За оборону Москвы» Представление на награждение
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