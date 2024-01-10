Шарипов Аббяс
Место рожденияс. Трехозерки Краснооктябрьский район
Дата рождения1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
с. Трехозерки Краснооктябрьский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Военная награда
Неизвестно
Шарыпов Аббес Шарыпович Ефрейтор, __.__.1906 Горьковская обл., Кр.-Октябрьский р-н, д. Трех-Озер. Сводная картотека Перечень наград 02.09.1943 Медаль «За боевые заслуги» 21.10.1944 Медаль «За отвагу»
Шарипов Аббес Шарипович Медаль «За оборону Москвы» Представление на награждение