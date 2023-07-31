Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1843 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Андрей Григорьевич

Мать: Агафья Маркелова

Смерть
Неизвестно