Пелагея Харитонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Харитонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1777 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Харитон Михайлов

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно