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Петр Емельянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

Между 1816 и 1835

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Емельян Анофриевич

Мать: Федосья Ивановна

Рождение ребёнка
08.05.1793

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Афимья Антиповна

Рождение ребёнка
18.03.1798

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Афимья Антиповна

Рождение ребёнка
11.01.1800

Сын: Влас Петрович

Мать ребёнка: Афимья Антиповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афимья Антиповна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1816 и 1835
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