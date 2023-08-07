Петр Емельянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиМежду 1816 и 1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Емельян Анофриевич
Мать: Федосья Ивановна
Рождение ребёнка
08.05.1793
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Афимья Антиповна
Рождение ребёнка
18.03.1798
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Афимья Антиповна
Рождение ребёнка
11.01.1800
Сын: Влас Петрович
Мать ребёнка: Афимья Антиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афимья Антиповна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Между 1816 и 1835