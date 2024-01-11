Доргевич Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Антонина Антоновна
Мать ребёнка: Магдалена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Магдалена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рукша Мария Антоновна
Мать ребёнка: Магдалена
Номики, Сокульский повят, Подляское воеводство, Польша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Магдалена
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Одельск, Гродненский район, Гродненская область