Доргевич Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доргевич Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

RC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина Антоновна

Мать ребёнка: Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доргевич Иосиф Антонович

Мать ребёнка: Магдалена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рукша Мария Антоновна

Мать ребёнка: Магдалена

Номики, Сокульский повят, Подляское воеводство, Польша
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Магдалена

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Одельск, Гродненский район, Гродненская область
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