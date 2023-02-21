Некрасова Дария Федоровна
Место рожденияНерчинский район, Забайкальский край
Дата рожденияВычислено 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1816
Сын: Некрасов Иакинф Стефанович
Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич
Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно