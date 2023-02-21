Некрасова Дария Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Дария Федоровна

Место рождения

Нерчинский район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1795 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Нерчинский район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1816

Сын: Некрасов Иакинф Стефанович

Отец ребёнка: Некрасов Стефан Яковлевич

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Стефан Яковлевич

Смерть
Неизвестно