Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина

Валентина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1933 г.р.

Дети

1900 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егорин Геннадий Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Егорин Геннадий Карпович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егорин Геннадий Карпович

Рождение ребёнка
24.11.1900

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Егорин Геннадий Карпович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.