Чермашенцев Иван Семенович
Место рождения
Дата рождения1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Чермошенцев Семен Захарович
Мать: Чермошенцева Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чермошенцева Аксинья
Рождение ребёнка
1810
Сын: Чермошенцев Кирсан Иванович
Мать ребёнка: Чермошенцева Аксинья
Рождение ребёнка
1820
Сын: Чермошенцев Иван Иванович
Мать ребёнка: Чермошенцева Аксинья