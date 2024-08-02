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Чермашенцев Иван Семенович

Место рождения

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1792

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Чермошенцев Семен Захарович

Мать: Чермошенцева Феодосия

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чермошенцева Аксинья

Рождение ребёнка
1810

Сын: Чермошенцев Кирсан Иванович

Мать ребёнка: Чермошенцева Аксинья

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Чермошенцев Иван Иванович

Мать ребёнка: Чермошенцева Аксинья

Иловай-Дмитриевское, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

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