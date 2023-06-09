Храпина (Куликова) Вера Фроловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.03.1955
Дочь: Владыкина Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1958
Дочь: Саламатова Валентина Николаевна
Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храпин Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Храпин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пыц Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич
Смерть
Неизвестно