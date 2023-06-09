Храпина (Куликова) Вера Фроловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храпина (Куликова) Вера Фроловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.03.1955

Дочь: Владыкина Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1958

Дочь: Саламатова Валентина Николаевна

Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храпин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пыц Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Храпин Николай Васильевич

Смерть
Неизвестно