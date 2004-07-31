Назаренко (Албатова) Алла Васильевна
Место рожденияГуково, Ростовская
Дата рождения19.07.1953
Дата смерти31.07.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1953
Гуково, Ростовская
Бракосочетание
12.02.1977
Рождение ребёнка
22.09.1977
Дочь: Рыбас Инна
Отец ребёнка: Назаренко Василий Васильевич
СССР
Рождение ребёнка
30.03.1984
Дочь: Яна
Отец ребёнка: Назаренко Василий Васильевич
Смерть
31.07.2004
Похороны
Неизвестно
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область