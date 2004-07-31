Назаренко (Албатова) Алла Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назаренко (Албатова) Алла Васильевна

Место рождения

Гуково, Ростовская

Дата рождения

19.07.1953

Дата смерти

31.07.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1953

Отец: Албатов Василий Иванович

Мать: Албатова Клавдия Васильевна

Гуково, Ростовская
Бракосочетание
12.02.1977

Муж: Назаренко Василий Васильевич

Рождение ребёнка
22.09.1977

Дочь: Рыбас Инна

Отец ребёнка: Назаренко Василий Васильевич

СССР
Рождение ребёнка
30.03.1984

Дочь: Яна

Отец ребёнка: Назаренко Василий Васильевич

Смерть
31.07.2004
Похороны
Неизвестно
Сальск, Сальский муниципальный район, Ростовская область