Павел
Место рожденияНикольский район, Пензенская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Никольский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каляева Елизавета Павловна
Мать ребёнка: не указана
Никольский район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно