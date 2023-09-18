Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павел

Место рождения

Никольский район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Никольский район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каляева Елизавета Павловна

Мать ребёнка: не указана

Никольский район, Пензенская область
Место жительства
Неизвестно
Никольский район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно
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